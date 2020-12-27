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Кристиан Гросс рассказал, чего он хочет добиться с «Шальке»

27 декабря 2020, 18:26
Кристиан Гросс. Фото ФК «Шальке».
Кристиан Гросс. Фото ФК «Шальке».
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Новый главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс рассказал о своих целях в новой команде.

«Мы должны быть нацеленными на результат и работать на результат, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Хочу все время ощущать энтузиазм игроков. У нас должна быть хорошая атмосфера внутри команды и вокруг нее, чтобы мы вновь стали успешными. Сделаю все, чтобы мы добились своих целей вместе».

«Шальке» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице. Команда ни разу не выиграла в 13 матчах и имеет в активе четыре очка.

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