Ковач ждет напряженного матча за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии" отметил, что эта игра будет напряженной.

– Серж Гнабри чувствует себя лучше, но он не сыграет завтра, - сказал Ковач на пресс-конференции. - Мы надеемся, что он будет готов к Кубку Германии. Кингсли Коман в полном порядке, он приступит к тренировкам сегодня и сможет сыграть в Суперкубке. У Хави Мартинеса маленькие проблемы с коленом. Мы должны подождать и увидеть, что будет дальше. Лукас Эрнандес отправится с нами в Тегернзее во вторник и приступит к тренировкам с командой.

Схема 4-3-3? Команде комфортно, на данный момент это отлично работает. Однако, это не значит, что мы не можем изменить ее. Дортмунд укрепился, они готовились дольше, чем мы, это будет напряженная игра. Мы должны проснуться завтра.

Матч пройдет 3 августа 2019 года на в Дортмунде. Начало – в 21:30 по московскому времени.