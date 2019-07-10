Ковач заявил, что "Бавария" хочет выступить в новом сезоне лучше, чем в предыдущем. Особенно в Лиге чемпионов

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач рассказал, что мюнхенцы хотят в новом сезоне выступить лучше, чем в предыдущем.

В минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. В Лиге чемпионов мюнхенцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили будущему победителю "Ливерпулю".

– У нас есть дубль, мы хотим это отстоять, – приводит пресс-служба слова Ковача. - Мы работаем в клубе, где амбиции очень высоки – для каждого игрока и сотрудника. В результате цели должны быть определены точно так же, как они были определены в прошлом году. В дополнение к двум национальным соревнованиям "Бавария" хочет выступить гораздо лучше, чем мы в прошлом сезоне, особенно в Лиге чемпионов.