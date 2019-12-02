Коутинью хочет остаться в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью, который выступает на правах аренды за «Баварию», хочет остаться в мюнхенском клубе.

Мюнхенцы арендовали 27-летнего бразильца у «Барселоны» прошедшим летом. У «Баварии» есть опция выкупа за 120 миллионов евро.

— Я чувствую себя здесь очень комфортно , — приводит Marca слова Коутиньо. - Планирую оставаться здесь как минимум год. Я сконцентрирован на своем пребывании здесь. Если все сложится хорошо, я бы хотел остаться в «Баварии».

В нынешнем сезоне Коутинью провел 18 матчей во всех турнирах: на его счету три гола и пять результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.

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