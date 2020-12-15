Коман ведет переговоры о продлении контракта с «Баварией»
15 декабря 2020, 12:54
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Нынешний контракт Комана с мюнхенцами действует до лета 2023-го.
В текущем сезоне 24-летний Коман провел 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.
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