Коман отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Приятно знать, что хорошие команды во мне заинтересованы. Это дает мне больше уверенности в собственных силах. Тем не менее, у меня контракт до 2023 года, я думаю только о «Баварии». Мне здесь хорошо, я счастлив», — приводит Bild слова Комана.

В сезоне-2020/21 Коман провел 15 матчей за «Баварию», на его счету 5 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 40 миллионов евро.