Клозе может стать ассистентом главного тренера «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера Ханса-Дитера Флика, сообщает Bild. Сейчас он возглавляет юношескую команду до 17 лет и хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников специалиста. Окончательное решение еще не принято.

41-летний Мирослав Клозе завершил карьеру в 2016 году. В составе «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 55 очков в 25 турах. Мюнхенцы опережают дортмундскую «Боруссию» на четыре очка.