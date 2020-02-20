Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Клостерманн и «Лейпциг» не могут договориться о продлении контракта

20 февраля 2020, 23:15
Теги:

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креш пытается договориться с защитником клуба Лукасом Клостерманном об условиях нового контракта. Однако пока стороны не могут прийти к согласию, сообщает Kicker.

Если 23-летний немец не продлит контракт с клубом, то «быки» постараются продать его летом.

Нынешнее соглашение Клостерманна с «Лейпцигом» рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах и забил 3 гола при 2 голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир