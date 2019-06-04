Клопп не собирается покидать "Ливерпуль" ради "Баварии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова Франца Беккенбауэра. Почетный президент "Баварии" ранее заявил о желании в будущем пригласить победителя Лиги чемпионов в мюнхенскую команду.

– Конечно, мне приятно, когда Франц говорит что-то подобное, – цитирует Bild Клоппа. – Лучше это, чем он скажет, что я бесполезен. Мне нравится Франц, и он любит меня. Но у меня есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем".

И у "Баварии", и у дортмундской "Боруссии" сейчас очень хорошие специалисты. Я не знаю, какая ситуация будет через пять лет или позже. Может быть, есть другие тренеры, которые рассматриваются.

Клопп выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в прошедшем сезоне. В финале турнира его команда обыграла "Тоттенхэм" (2:0).