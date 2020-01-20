Клинсманн назвал переломный момент в матче с «Баварией»
20 января 2020, 23:33
Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 0:4.
— Четыре пропущенных мяча это слишком много, — приводит пресс-служба клуба слова Клинсмана. — Я считаю, что 60 минут мы играли хорошо. В первом тайме у нас было два, три момента. «Бавария» владела преимуществом. Потом мы пропустили, но переломным моментом стал пенальти. Он сломал нас. Мы должны набирать очки против команд, которые также располагаются в нижней части турнирной таблицы.
«Бавария» с 36 очками поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» — 19 баллов и 14-я строчка.
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