Клинсманн назвал переломный момент в матче с «Баварией»

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 18-го тура чемпионата Германии — 0:4.

— Четыре пропущенных мяча это слишком много, — приводит пресс-служба клуба слова Клинсмана. — Я считаю, что 60 минут мы играли хорошо. В первом тайме у нас было два, три момента. «Бавария» владела преимуществом. Потом мы пропустили, но переломным моментом стал пенальти. Он сломал нас. Мы должны набирать очки против команд, которые также располагаются в нижней части турнирной таблицы.