Киммих может пропустить два месяца из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, возможно, выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Bild.

Футболист получил повреждение в матче седьмого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2). На 36-й минуте его заменил Корентен Толиссо. По данным источника, игрок повредил латеральную связку колена. Если это подтвердится, то срок восстановления составит около восьми недель.

25-летний немец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и забил три мяча при семи голевых передачах.