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«Кельн» уволил главного тренера

17:37
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«Кельн» уволил главного тренера Ахима Байерлорцера. Работать с командой в ближайшее время будут Андре Павлак и Манфред Шмид, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство клуба заявило, что уже занимается поиском нового тренера.

«Кельн» после одиннадцати матчей набрал семь очков и идет на предпоследней строчке турнирной таблицы бундеслиги.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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