Карл-Хайнц Румменигге: «Возможно, «Бавария» поторопилась увольнять Анчелотти»

Глава совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что клуб поторопился с увольнение Карло Анчелотти. Итальянец руководил мюнхенской командой с 2016 по 2017 год, в настоящее время он возглавляет «Наполи».

— Карло Анчелотти — выдающийся человек и выдающийся тренер, но во втором сезоне результаты были не теми, какие мы ожидали, — цитирует Football Italia Анчелотти. — Карло — хороший друг и невероятно спокойный человек, даже в самые сложные времена.

Возможно, нам стоило подождать подольше перед его увольнением. Я едва не заплакал, оглашая новость об увольнении.