Карл-Хайнц Румменигге: «Немецкие клубы хотят доиграть сезон, даже если это случится после 30 июня»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клубы Германии намерены доиграть сезон-2019/20, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

— Впервые я услышал о коронавирусе благодаря нашему шанхайскому офису, — приводит AS слова Румменигге. — 7 января мы вернулись к работе, а в середине месяца началась вспышка. Мой коллега, который отвечает за международные дела и офис в Китае, немедленно потребовал закрытия. Одна сотрудница отправилась навестить свою семью в Ухане и не могла уехать в течение нескольких недель, оказавшись в эпицентре событий. Это было удручающе. Немецкая лига справляется с коронавирусом довольно хорошо. Все проходит гармонично и солидарно. Сейчас важно, чтобы сильные поддерживали слабых, поэтому мы стараемся не наседать на маленькие клубы. В Германии все согласны доиграть сезон. 36 клубов приняли решение, что сезон нужно закончить, даже если это состоится после 30 июня по политическим или медицинским причинам.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.