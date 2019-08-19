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Карл-Хайнц Румменигге: «Мы не хотели отдавать номера Роббена и Рибери, но Арьен сказал, что десятка подойдет Коутинью»

19 августа 2019, 16:06

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что новичок команды Филиппе Коутинью получил номер 10 с одобрения Арьена Роббена. Голландец играл в «Баварии» под десяткой вплоть до конца прошедшего сезона. Летом он покинул мюнхенский клуб.

— Мы беседовали с Роббеном по поводу игрового номера, — цитирует Goal Румменигге. — Мы не хотели отдавать номера Роббена и Рибери. Но Роббен принял это, он сказал, что десятка — идеальный вариант для Коутинью.

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