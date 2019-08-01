Источник: Сане согласился на переход в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане согласился на переход в "Баварию". Мюнхенцы заплатят за 23-летнего игрока сборной Германии 100 миллионов евро, утверждает Kicker.

Сане подпишет с командой контракт на 4-5 лет. Ранее руководство и главный тренер "Баварии" Роберт Ковач открыто заявляли о желании приобрести футболиста. Позже они принесли извинения английской стороне.

В минувшем сезоне Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.