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Источник: Нюбель продолжит карьеру в «Баварии»

22 декабря 2019, 16:04
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Как уже сообщал «СЭ», голкипер «Шальке» Александр Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона. 23-летний немец намерен продолжить карьеру в «Баварии», утверждает Bild.

Футболист уже проинформировал о своем решении руководство клуба из Гельзенкирхена.

Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке», пропустил 20 мячей и пять раз отыграл на ноль.

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