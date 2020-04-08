Исполнительный директор «Байера» предложил временно перейти на систему «весна-осень» из-за коронавируса

Исполнительный директор «Байера» Фернандо Карро предложил временно перейти на систему «весна-осень», чтобы решить проблему с календарем футбольных соревнований, возникшую из-за пандемии коронавируса.

— Я всегда открыт для новых идей в футболе, — цитирует Marca Карро. — Чтобы устранить давление в связи с календарем, которое будет создаваться, если нынешний сезон не успеют доиграть до октября-ноября, можно было бы сыграть следующий сезон за календарный год. То есть, начинать чемпионаты в январе. Кроме того, это помогло бы нам подстроиться под ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет с ноября по декабрь. Понимаю, что в той же Испании будет тяжело играть летом из-за жары, плюс есть интерес телевидения и влияния на доходы. Не знаю, будет ли идея жизнеспособной, но ее стоит, по крайней мере, изучить. После ЧМ-2022 можно будет придумать, как возобновить проведение чемпионатов в рамках традиционного календаря.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.