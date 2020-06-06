Игроки «Боруссии» и «Герты» встали на одно колено. Это акция против расизма

Перед матчем 30-го тура бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд) — «Герта» игроки и тренеры обоих команд встали на одно колено. Клубы выразили свою солидарность протестующим против расизма.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. Так, на одно колено перед тренировкой ранее встали игроки «Ливерпуля».