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Игрок «Майнца» заразился коронавирусом, товарищеский матч со «Штутгартом» отменен

16:17
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«Майнц» сообщил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Как информирует пресс-служба клуба, футболист сдал тест во вторник. Результаты тестирования остальных игроков были отрицательными.

Футболист был помещен на самоизоляцию. Также сообщается, что клуб был вынужден отменить запланированный на сегодня товарищеский матч со «Штутгартом».

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