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Игрок «Герты» демонстративно нарушил меры предосторожности во время тестирования на коронавирус

4 мая 2020, 17:53
Саломон Калу. Фото AFP
Саломон Калу. Фото AFP

Нападающий «Герты» Саломон Калу попал в скандал, связанный с тестированием на коронавирус.

Как информирует Daily Mail, во время прямой трансляции через Facebook ивуариец демонстративно нарушал меры предосторожности во время того, как его партнеры проходили тестирование. Так, он здоровался с одноклубниками рукопожатием или прикосновением кулаков. Также он в прямом эфире транслировал процесс тестирования.

Когда у врача был защитник «Герты» Джордан Торунарига, Калу, несмотря на просьбы медработника, подошел слишком близко к ним. Врач попросил его удалить видео, на что игрок сказал, что он «просто шутит». Позднее видео все же было удалено, но его успели заметить журналисты. Кроме того, во время трансляции Калу, по всей видимости, в нецензурной форме выражал недовольство сокращением зарплаты на 11 процентов.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.

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