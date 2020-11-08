Хуммельс рассказал, чего не хватило «Боруссии» в матче с «Баварией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Баварии» в 7-м туре чемпионата Германии (2:3) отметил, что удача была на стороне его команды.

— Нам не хватило хладнокровия у чужих ворот, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хуммельса. — Мы не доминировали в матче. Но я считаю, что сегодня удача была не на нашей стороне. У нас было много отличных голевых моментов, которые мы не реализовали. Это была открытая игра. Сейчас «Бавария» очень сильна в атаке и очень открыта в обороне. Удача и невезение в топ-матчах всегда идут рука об руку.