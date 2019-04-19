Хуммельс и Родригес могут пропустить матч с "Вердером"

Футболисты "Баварии" Матс Хуммельс и Хамес Родригес могут пропустить матч 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером". Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

Послерастяжения, полученного в матче с "Фортуной", Хуммельс чувствует себя хорошо, однако по словам Ковача, если риск получения травмы будет оставаться, то центральный защитник не сыграет в субботу. Что касается Родригеса, то колумбиец испытывает проблемы с приводящей мышцей. Решение по обоим игрокам будет принято после заключительной предматчевой тренировки.

"Бавария" после 29 туров набрала 67 очков и занимает первое место турнирной таблицы бундеслиги. Матч с "Вердером" пройдет 20 апреля в Мюнхене. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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