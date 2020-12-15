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Холанн: «Золотой мяч» — моя мечта, как и победа в Лиге чемпионов»

15 декабря 2020, 01:53
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от награды Golden Boy — приза Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе.

«Я горжусь наградой, это мотивация работать еще лучше и достигать новых целей. Я счастлив в «Боруссии». Я провел отличный год с Фавром и хочу поблагодарить его за работу.

Награда «Золотой мяч» — моя мечта, как и победа в Лиге чемпионов», — приводит слова Холанна Sky Sport Italia.

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