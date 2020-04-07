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Холанн принял участие в челлендже Роналду, но не смог побить его результат

7 апреля 2020, 06:06
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн выложил новое видео в своем Instagram. Он принял участие в челлендже от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Суть упражнения состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения, Холанн — 125.

— Эй, Криштиану, вызов принят, — написал норвежец. — 124 повтореня за 45 секунд. Неплохо, правда? А какой результат у вас? Присоединяйтесь к нам.

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