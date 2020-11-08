Холанн недоволен своей игрой в матче с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал поражение от «Баварии» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

— Я должен забивать больше, — приводит Goal.com слова Холанна. — Если мы не будем реализовывать свои шансы на таком высоком уровне, то не будем побеждать. «Бавария» — лучшая команда мира. «Боруссия» должна работать более упорно, чтобы сделать шаг вперед и выйти на один уровень с командой из Мюнхена.