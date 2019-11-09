«Хоффенхайм» вырвал победу у «Кельна»

«Кельн» уступил «Хоффенхайму» в 11-м туре чемпионата Германии (1:2). В конце первого тайма Джон Кордоба вывел «козлов» вперед, а после перерыва Саркис Адамян сравнял счет. На последних минутах встречи Юрген Локадиа с пенальти принес гостям победу.

«Хоффенхайм» продлил победную серию и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Кельн» остался на предпоследней позиции.

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«Кельн» — «Хоффенхайм» — 1:2 (1:0)

Голы: Кордоба, 34 (1:0). Адамян, 48 (1:1). Локадиа, 90+8 — с пенальти (1:2).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау (Шиндлер, 83), Шауб (Дрекслер, 79), Скири (Верстрате, 70), Теродде, Кордоба.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек, Рупп (Адамян, 46), Гриллич, Локадиа, Сков, Бебу (Стафилидис, 74).

Предупреждения: Кцихос, 15. Сков, 30. Руди, 45+1. Борнау, 80. Локадиа, 86. Дрекслер, 90+7. Кордоба, 90+8.

Судья: Кампка.

8 ноября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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