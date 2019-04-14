"Хоффенхайм" победил "Герту" и одержал третью победу подряд

"Хоффенхайм" переиграл "Герту" в матче 29-го тура чемпионата Германии – 2:0.

В составе победителей отличились Надим Амири и Рейс Нелсон.

"Хоффенхайм", набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги, "Герта", в активе которой 35 очков, – 11-е.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Хоффенхайм" – "Герта" – 2:0 (1:0)

Голы: Амири, 29 (1:0). Нелсон, 76 (2:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц, Хюбнер, Демирбай (Биттенкурт, 77), Амири (Нелсон, 69), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои (Бичакчич, 65).

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред, Лазаро (Дилросюн, 63), Калу, Леки, Зельке (Кепке, 85).

Предупреждение: Демирбай, 34.

Судья: Петерсен (Германия).

14 апреля. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".

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