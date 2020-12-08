Дубль Гриллича принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»
«Хоффенхайм» в матче 10-го тура чемпионата Германии обыграл «Аугсбург» со счетом 3:1.
Дубль на счету Флориана Гриллича, еще один гол забил Ильхас Бебу. Гости ответили точным ударом Даниэля Калиджури.
После этого матча «Хоффенхайм» и «Аугсбург» имеют по 12 очков и занимают 10-е и 11-е места соответственно.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
10-й тур
«Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 3:1 (1:1)
Голы: Гриллич, 17 (1:0). Калиджури, 31 (1:1). Гриллич, 46 (2:1). Бебу, 50 (3:1).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Пош, Руди (Сков, 69), Гриллич, Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Гачинович, 87), Крамарич, Бебу.
«Аугсбург»: Гикевич, Сухи, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 72), Удуокхай, Калиджури, Штробль, Грегорич (Рихтер, 61), Груэсо, Варгас, Нидерлехнер.
Предупреждение: Гумны, 74.
Судья: Штилер (Германия).
7 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
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