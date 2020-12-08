Дубль Гриллича принес «Хоффенхайму» победу над «Аугсбургом»

«Хоффенхайм» в матче 10-го тура чемпионата Германии обыграл «Аугсбург» со счетом 3:1.

Дубль на счету Флориана Гриллича, еще один гол забил Ильхас Бебу. Гости ответили точным ударом Даниэля Калиджури.

После этого матча «Хоффенхайм» и «Аугсбург» имеют по 12 очков и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

10-й тур

«Хоффенхайм» — «Аугсбург» — 3:1 (1:1)

Голы: Гриллич, 17 (1:0). Калиджури, 31 (1:1). Гриллич, 46 (2:1). Бебу, 50 (3:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Пош, Руди (Сков, 69), Гриллич, Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Гачинович, 87), Крамарич, Бебу.

«Аугсбург»: Гикевич, Сухи, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 72), Удуокхай, Калиджури, Штробль, Грегорич (Рихтер, 61), Груэсо, Варгас, Нидерлехнер.

Предупреждение: Гумны, 74.

Судья: Штилер (Германия).

7 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».