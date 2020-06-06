Хави Мартинес рассказал, куда готов уйти из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился планами на будущее. Контракт 31-летнего испанца с мюнхенским клубом действует до конца июня 2021 года.

— Мне предстоит обсудить вопрос контракта с руководством «Баварии», — приводит Goal.com слова Мартинеса. — Тем не менее, я готов ко всему. Здесь, в Мюнхене, я получил отличный опыт. С будущим нужно подождать, потому что есть много неясностей — неизвестно, каким будет рынок, будут ли доигрывать Лигу чемпионов. Если мне придется уходить, то я открыт к любым предложениям. Готов продолжить выступать в Америке или Австралии, а может, и вернусь в Испанию. Все-таки, у меня за плечами 6 прекрасных лет в «Атлетике».

В сезоне-2019/20 Мартинес провел за «Баварию» 19 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 13 миллионов евро.