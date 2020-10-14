Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Хасан Салихамиджич: «От «МЮ» не было серьезного интереса к Коману, но мы бы его все равно не продали»

14:58
Теги:

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику команды, Кингсли Коману.

— В целом, ничего серьезного не было, но мы бы и не стали рассматривать предложения по Кингсли, — приводит Bild слова Салихамиджича. — Победный гол Комана в финале Лиги чемпионов должен дать понять, почему мы рассчитываем на этого футболиста и верим в него всем сердцем.

В сезоне-2020/21 Коман провел за «Баварию» два матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 40 миллионов евро.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир