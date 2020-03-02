Ханс-Йоаким Ватцке: «Насколько я понимаю, Санчо не хочет уходить из «Боруссии»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Джейдона Санчо.

— Насколько я понимаю, Санчо не хочет уходить из «Боруссии», — цитирует Goal.com Ватцке. — Понятно, что сейчас трудно говорить о будущем, но у нас очень доверительные отношения с Джейдоном и его агентом. Мы с ними все обсудим. Для клуба лучшим вариантом было бы, если бы Санчо остался. Это не вопрос денег, у «Боруссии» достаточно финансов. Клуб хочет выигрывать трофеи. Мне кажется, Санчо понимает, что у нашей команды хорошее будущее.

В сезоне-2019/20 Санчо забил 17 голов и отдал 18 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и еще нескольких топ-клубов чемпионата Англии.