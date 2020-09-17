Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал уход полузащитника Тиагу.

Сообщалось, что 29-летний испанец продолжит карьеру в «Ливерпуле».

— Тиагу — исключительный игрок, который провел здесь семь очень успешных лет, — приводит слова Флика официальный Twitter клуба. — Он замечательный человек и выдающийся профессионал. Сегодня было очень эмоционально, когда он попрощался со всеми нами.