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Ханс-Дитер Флик: «Я просто горд своей командой, которая, как и в предыдущих матчах, заслужила победу»

22 декабря 2019, 09:33
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0). Он отметил, что футболисты команды соперника отлично оборонялись и грамотно закрывали свободные зоны.

— «Вольфсбург» показал очень хорошую игру, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Мы же, определенно, играли не лучшим образом. Это также связано с тем, что футболисты «Вольфсбурга» отлично оборонялись и грамотно закрывали свободные зоны. Сегодня я просто горд своей командой, которая, как и в предыдущих матчах, заслужила победу. Парни до самого конца верили в победу, это мне очень понравилось. Команда становится все более сплоченной, сегодня она заслужила три очка.

Бавария — Вольфсбург

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