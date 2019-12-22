Ханс-Дитер Флик: «Рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение «Баварии» оставить его на посту главного тренера команды до конца сезона. 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача.

— Я рад, что «Бавария» по-прежнему доверяет мне как главному тренеру, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. - Работа с командой и тренерским штабом доставляет мне большое удовольствие. В Бундеслиге, кубке Германии и Лиге чемпионов мы создали хорошие предпосылки для второго круга. Теперь мы должны подзарядить батарейки, и затем на тренировочном сборе мы начнем интенсивно готовиться ко второй половине сезона. Потом мы постараемся привезти в Мюнхен как можно больше побед и титулов.

Мюнхенский клуб завершил первую половину чемпионата Германии на третьей строчке, уступая лидирующему «Лейпцигу» 4 очка.