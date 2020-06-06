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Ханс-Дитер Флик: «Даже хорошо, что «Бавария» пропустила. После этого мы завелись»

6 июня 2020, 21:59
Ханс-Дитер Флик. Фото ФК «Бавария».
Ханс-Дитер Флик. Фото ФК «Бавария».
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после матча с «Байером» (4:2) в 30-м туре бундеслиги.

«В футболе все сводится к тому, что нужно побеждать, — цитирует Флика официальный сайт «Баварии». В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале матча, которые привели к пропущенному мячу, мы смогли отыграться и повести в счете. Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.

Байер — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-bei-bayer-leverkusen

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