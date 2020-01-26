Ханс-Дитер Флик: «Бавария» очень хорошо сыграла против «Шальке»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил игру своей команды в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (5:0).

— Сегодня мы играли очень хорошо, — цитирует Флика официальный сайт клуба. — В первом матче против Гладбаха «Шальке» показал впечатляющую игру. Но мы играли дома и хотели показать нашу игру и нашу философию. Мы хотели высоко прессинговать, оказывать на соперника давление и играть с высокой интенсивностью. Нам это очень хорошо удалось, особенно в первом тайме. Самое главное, что сегодня мы взяли три очка. То, как мы играли, должно придать нам еще больше уверенности в себе. У нас состав очень высокого уровня и когда мы прибавляем в игре так, как мы сделали это сегодня, это очень хорошо. Конечно для нас это был очень удачный тур.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков.