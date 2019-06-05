Хамес Родригес рассказал, что чувствовал себя как дома в Мюнхене

Полузащитник Хамес Родригес, который покидает "Баварию", поблагодарил мюнхенский клуб и болельщиков.

– Огромное спасибо "Баварии", тренерскому штабу клуба, болельщикам и товарищам по команде. Это были два незабываемых года, я чувствовал себя как дома в Мюнхене. Со мной останутся лучшие воспоминания об этом времени. Я получил навыки и уникальный опыт. Спасибо за все. Желаю "Баварии" всего наилучшего в будущем, – написал Родригес в своем Твиттере.

Родригес был арендован "Баварией" у "Реала" два года назад. Ранее рассматривалась возможность выкупа прав на игрока, однако "Бавария" приняла решение не делать этого.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел за мюнхенцев 20 матчей в чемпионате Германии, забив семь мячей. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

"Бавария" попрощалась с Хамесом Родригесом