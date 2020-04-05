Гюндоган назвал лучшего нападающего в мире на данный момент. Это не Роналду и не Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим форвардом мира на данный момент. Поляк, который играл с Гюндоганом в дортмундской «Боруссии», в 33 матчах нынешнего сезона забил 39 мячей и сделал пять голевых передач.

— Мне очень нравилось играть с Левандовски, — цитирует DAZN Гюндогана. — Он еще и значительно прибавил. Технически он всегда был очень хорош, но теперь у него еще прибавилось хладнокровие. Он феноменально забивает голы. Я считаю его на данный момент лучшим и наиболее разносторонним нападающим в мире.