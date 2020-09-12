«Гройтер Фюрт» победил в матче Кубка Германии, забив 5 голов в дополнительное время
«Гройтер Фюрт» вышел в 1/16 финала Кубка Германии, победив «Майнцерхаген» — 6:1. Примечательно, что основное время завершилось вничью — 1:1, а в дополнительное гости забили пять мячей в течение 20 минут — с 98-й по 118-ю.
Кубок Германии
1/32 финала
«Майнерцхаген» — «Гройтер Фюрт» — 1:6 д.в. (0:0, 1:1, 0:5)
Голы: Вурм, 50 (1:0). Эрнст, 71 (1:1). Грин, 98 (1:2). Мейерефер, 103 (1:3). Мейерефер, 105 (1:4). Абиама, 113 (1:5). Абиама, 118 (1:6).
«Ингольштадт» — «Фортуна» Д — 0:1 (0:0)
Гол: Пледль, 80.
«Ульм» — «Эрцгебирге» — 2:0 (1:0)
Голы: Руле, 37 (1:0). Хигль, 89 (2:0).
«Карлсруэ» — «Унион» Б — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Шлоттербек, 117.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/cup/2020-2021/32/