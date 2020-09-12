«Гройтер Фюрт» победил в матче Кубка Германии, забив 5 голов в дополнительное время

«Гройтер Фюрт» вышел в 1/16 финала Кубка Германии, победив «Майнцерхаген» — 6:1. Примечательно, что основное время завершилось вничью — 1:1, а в дополнительное гости забили пять мячей в течение 20 минут — с 98-й по 118-ю.

Кубок Германии

1/32 финала

«Майнерцхаген» — «Гройтер Фюрт» — 1:6 д.в. (0:0, 1:1, 0:5)

Голы: Вурм, 50 (1:0). Эрнст, 71 (1:1). Грин, 98 (1:2). Мейерефер, 103 (1:3). Мейерефер, 105 (1:4). Абиама, 113 (1:5). Абиама, 118 (1:6).

«Ингольштадт» — «Фортуна» Д — 0:1 (0:0)

Гол: Пледль, 80.

«Ульм» — «Эрцгебирге» — 2:0 (1:0)

Голы: Руле, 37 (1:0). Хигль, 89 (2:0).

«Карлсруэ» — «Унион» Б — 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шлоттербек, 117.