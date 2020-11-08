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Горецка объяснил, почему «Бавария» обыграла «Боруссию»

8 ноября 2020, 05:34
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Боруссией» в 7-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил, что мюнхенцы были быстрее и решительнее соперника.

— «Боруссия» была сосредоточена на наших ошибках, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матч вдвойне важны.

Боруссия Д — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund

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