Горецка объяснил, почему «Бавария» обыграла «Боруссию»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Боруссией» в 7-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил, что мюнхенцы были быстрее и решительнее соперника.

— «Боруссия» была сосредоточена на наших ошибках, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матч вдвойне важны.