Голы Левандовски, Комана и Горецки принесли "Баварии" победу над "Энерги" в Кубке Германии

"Бавария" обыграла "Энерги" (3:1) в матче первого раунда Кубка Германии. В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Леон Горецка. Соперник мнюхенского клуба по следующему раунду станет известен позднее.

Кубок Германии

Первый раунд

"Энерги" - "Бавария" - 1:3 (0:1)

"Бавария": Нойер, Алаба, Зюле (Эрнандез, 89), Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Коман (Гнабри, 70), Толиссо, Ренату Санчеш (Горецка, 63), Левандовски.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45+1. Киммих, 50.

Судья: Иттрих (Германия).

12 августа. Коттбус. Стадион "Stadion der Freundschaft".

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