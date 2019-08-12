Голы Левандовски, Комана и Горецки принесли "Баварии" победу над "Энерги" в Кубке Германии

"Бавария" обыграла "Энерги" (3:1) в матче первого раунда Кубка Германии. В составе победителей отличились Роберт Левандовски, Кингсли Коман и Леон Горецка. Соперник мнюхенского клуба по следующему раунду станет известен позднее.
Кубок Германии
Первый раунд
"Энерги" - "Бавария" - 1:3 (0:1)
"Бавария": Нойер, Алаба, Зюле (Эрнандез, 89), Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Коман (Гнабри, 70), Толиссо, Ренату Санчеш (Горецка, 63), Левандовски.
Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45+1. Киммих, 50.
Судья: Иттрих (Германия).
12 августа. Коттбус. Стадион "Stadion der Freundschaft".
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