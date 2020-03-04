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Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Шальке»

00:44
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«Бавария» обыграла «Шальке» в 1/4 финала Кубка Германии (1:0). Единственный мяч забил Джошуа Киммих.

Кубок Германии

1/4 финала

«Шальке-04» — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Киммих, 40.

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Кенни, Тодибо, Беккер (Грегорич, 87), Шепф, Маккенни, Матондо (Кутуджу, 83), Бужеллаб (Раман, 64), Бургшталлер.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Горецка, Толиссо (Зиркзе, 85), Дэйвис.

Предупреждения: Настасич, 66. Бургшталлер, 66. Маккенни, 86. Раман, 90.

Судья: Штилер.

3 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Шальке-04 — Бавария

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