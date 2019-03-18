Главный тренер "Майнца": "Мы слишком много сопровождали футболистов "Баварии" вместо того, чтобы по-настоящему идти в единоборства"

Главный тренер "Майнца" Сандро Шварц после поражения от "Баварии" в матче 26-го тура чемпионата Германии (0:6) отметил, что его команда пропустила слишком простые голы.

– Мы быстро пропустили, – приводит пресс-служба мюнхенев слова Шварца. – С 15-й и по 25-30-ю минуту у нас были хорошие моменты в атаке. Однако в общем и целом этого оказалось слишком мало. Мы слишком много сопровождали футболистов "Баварии" вместо того, чтобы по-настоящему идти в единоборства. Поэтому с нами случилось то, что уже случалось с некоторыми другими командами в течение предыдущих недель. Мы пропустили слишком простые голы.

"Бавария" с 60 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. "Майнц" располагается на 13-й строчке, имея в активе 30 баллов.

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