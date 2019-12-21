«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Гертой» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 0:0. Гладбахцы упустили шанс вернуться на первое место и завершили первый круг на второй строчке. Зимним чемпионом стал «Лейпциг», на 2 очка опережающий «Боруссию».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

17-й тур

«Герта» — «Боруссия» М — 0:0

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Шельбред, Дарида, Дилросюн, Левен, Зельке (Кепке, 69), Лукебакио (Вольф, 70).

«Боруссия»: Зоммер, Янчке (Бейер, 71), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Крамер, Закария, Нойхаус (Штиндль, 82), Плеа, Эмболо (Херрманн, 87), Тюрам.

Предупреждения: Бенсебаини, 21. Зельке, 24. Боята, 49. Закария, 60.

Судья: Осмерс.

21 декабря. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».