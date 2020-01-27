«Герта» согласовала с «Лионом» трансфер Тузара

Полузащитник «Лиона» Люка Тузар перейдет в «Герту». Клубы согласовали трансфер 22-летнего француза за 25 миллионов евро. Осталось уладить финальные детали, сообщает Sky Sport in Germany.

В начале этой недели Тузар прилетит в Берлин для прохождения медосбледования и подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года, однако нынешний сезон хавбек завершит в «Лионе» за который продолжит выступать уже на правах аренды.

Тузар забил 2 гола и отдал 2 паса в 18 матчах лиги 1 в этом сезоне.