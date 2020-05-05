«Герта» отстранила Калу за видео из раздевалки команды. Он снимал тестирование на коронавирус

«Герта» опубликовала заявление в связи с поведением форварда Саломона Калу. Во время прямой трансляции через Facebook он демонстративно нарушал меры предосторожности во время того, как его партнеры проходили тестирование. Ивуариец также транслировал сам процесс.

«Создалось впечатление, что он не знает о масштабах продолжающейся пандемии. С видео, снятым в раздевалке команды, Калу нарушил четкие внутренние правила и продемонстрировал поведение, которое не подходит ни для этой текущей ситуации, ни отражает кодекс поведения «Герты». Поэтому клуб принял решение отстранить игрока от тренировок и матчей с немедленным вступлением в силу, — отмечено в заявлении.

Позднее видео все же было удалено, но его успели заметить журналисты. Кроме того, во время трансляции Калу, по всей видимости, в нецензурной форме выражал недовольство сокращением зарплаты на 11 процентов.

Немецкая футбольная лига осудила поведение Калу, проигнорировавшего меры предосторожности