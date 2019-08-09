Гамбийского игрока "Гамбурга" подозревают в подмене имени и возраста

Полузащитник "Гамбурга" Байкери Джатта стал фигурантом расследования. Футболиста подозревают в подмене имени и возраста, сообщает Deutsche Welle.

Джатта покинул родную Гамбию в 2015 году и приехал в Германию в качестве беженца. Через год он подписал контракт с "Гамбургом". Джатта утверждал, что на тот моменту ему было 18 лет, однако, по версии следствия, он завысил свой возраст, чтобы облегчить получение статуса беженца.

Следствие подозревает, что сейчас футболисту 23 года, а не 21. Также игрока подозревают в подмене имени.

В прошлом сезоне Джатта провел во втором дивизионе чемпионата Германии 25 матчей, в которых забил 4 гола.