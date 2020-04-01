Футболисты «Лейпцига» согласились на понижение зарплат

Футболисты «Лейпцига» приняли решение отказаться от части зарплаты из-за коронавируса. Чемпионат Германии был прерван из-за пандемии.

— Великолепный жест, — отмечено в Instagram клуба. — Наша команда отказывается от двузначного процента от своей зарплаты, чтобы поддержать клуб и, в частности, сотрудников.

Ранее на сокращение зарплаты согласились футболисты «Шальке», «Байера», «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 921 924 человек, умерших — 46 252, выздоровевших — 192 964.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.