Фреди Бобич: "Переход Йовича в "Реал" – важный трансфер для "Айнтрахта"

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич прокомментировал переход нападающего Луки Йовича в "Реал"​. 21-летний серб подписал с мадридским клубом шестилетний контракт.

– Со спортивной точки зрения уход Луки Йовича – большая потеря для нас, – цитирует Бобича пресс-служба немецкого клуба. – Об его игре и умении забивать узнала вся Европа. За последние два года мы извлекли выгоду не только из его голов.

Очевидно, что был финансовый порог по предложению, которое мы не могли отклонить. Для "Айнтрахта" это хороший и важный трансфер. Мы желаем Луке всего наилучшего. У него будут лучшие условия для прекрасной карьеры. ​Мы гордимся, что смогли поддержать его на этом пути.

В сезоне-2018/19 Лука Йович провел 48 матчей за "Айнтрахт", забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.

Йович стал игроком "Реала"